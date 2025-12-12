- Visão do mercado
OBA: Oxley Bridge Acquisition Ltd
A taxa do OBA para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.0199 e o mais alto foi 10.0300.
Veja a dinâmica do par de moedas Oxley Bridge Acquisition Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OBA hoje?
Hoje Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) está avaliado em 10.0200. O instrumento é negociado dentro de 10.0199 - 10.0300, o fechamento de ontem foi 10.0300, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OBA em tempo real.
As ações de Oxley Bridge Acquisition Ltd pagam dividendos?
Atualmente Oxley Bridge Acquisition Ltd está avaliado em 10.0200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.50% e USD. Monitore os movimentos de OBA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OBA?
Você pode comprar ações de Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) pelo preço atual 10.0200. Ordens geralmente são executadas perto de 10.0200 ou 10.0230, enquanto 13 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OBA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OBA?
Investir em Oxley Bridge Acquisition Ltd envolve considerar a faixa anual 9.9300 - 10.0800 e o preço atual 10.0200. Muitos comparam -0.30% e 0.50% antes de enviar ordens em 10.0200 ou 10.0230. Estude as mudanças diárias de preço de OBA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Oxley Bridge Acquisition Ltd?
O maior preço de Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) no último ano foi 10.0800. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9300 - 10.0800, e a comparação com 10.0300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Oxley Bridge Acquisition Ltd no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Oxley Bridge Acquisition Ltd?
O menor preço de Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) no ano foi 9.9300. A comparação com o preço atual 10.0200 e 9.9300 - 10.0800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OBA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OBA?
No passado Oxley Bridge Acquisition Ltd passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.0300 e 0.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.0300
- Open
- 10.0300
- Bid
- 10.0200
- Ask
- 10.0230
- Low
- 10.0199
- High
- 10.0300
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- -0.30%
- Mudança de 6 meses
- 0.50%
- Mudança anual
- 0.50%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.