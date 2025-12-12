КотировкиРазделы
OBA: Oxley Bridge Acquisition Ltd

10.0200 USD 0.0100 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OBA за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0199, а максимальная — 10.0300.

Следите за динамикой Oxley Bridge Acquisition Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OBA сегодня?

Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) сегодня оценивается на уровне 10.0200. Инструмент торгуется в пределах 10.0199 - 10.0300, вчерашнее закрытие составило 10.0300, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OBA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oxley Bridge Acquisition Ltd?

Oxley Bridge Acquisition Ltd в настоящее время оценивается в 10.0200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.50% и USD. Отслеживайте движения OBA на графике в реальном времени.

Как купить акции OBA?

Вы можете купить акции Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) по текущей цене 10.0200. Ордера обычно размещаются около 10.0200 или 10.0230, тогда как 13 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OBA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OBA?

Инвестирование в Oxley Bridge Acquisition Ltd предполагает учет годового диапазона 9.9300 - 10.0800 и текущей цены 10.0200. Многие сравнивают -0.30% и 0.50% перед размещением ордеров на 10.0200 или 10.0230. Изучайте ежедневные изменения цены OBA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Oxley Bridge Acquisition Ltd?

Самая высокая цена Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) за последний год составила 10.0800. Акции заметно колебались в пределах 9.9300 - 10.0800, сравнение с 10.0300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oxley Bridge Acquisition Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Oxley Bridge Acquisition Ltd?

Самая низкая цена Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) за год составила 9.9300. Сравнение с текущими 10.0200 и 9.9300 - 10.0800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OBA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OBA?

В прошлом Oxley Bridge Acquisition Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0300 и 0.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.0199 10.0300
Годовой диапазон
9.9300 10.0800
Предыдущее закрытие
10.0300
Open
10.0300
Bid
10.0200
Ask
10.0230
Low
10.0199
High
10.0300
Объем
13
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.30%
6-месячное изменение
0.50%
Годовое изменение
0.50%
