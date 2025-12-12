- Übersicht
OBA: Oxley Bridge Acquisition Ltd
Der Wechselkurs von OBA hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0199 bis zu einem Hoch von 10.0300 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oxley Bridge Acquisition Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OBA heute?
Die Aktie von Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) notiert heute bei 10.0200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0199 - 10.0300 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0300 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von OBA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OBA Dividenden?
Oxley Bridge Acquisition Ltd wird derzeit mit 10.0200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OBA zu verfolgen.
Wie kaufe ich OBA-Aktien?
Sie können Aktien von Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) zum aktuellen Kurs von 10.0200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0200 oder 10.0230 platziert, während 13 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OBA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OBA-Aktien?
Bei einer Investition in Oxley Bridge Acquisition Ltd müssen die jährliche Spanne 9.9300 - 10.0800 und der aktuelle Kurs 10.0200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.30% und 0.50%, bevor sie Orders zu 10.0200 oder 10.0230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OBA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Oxley Bridge Acquisition Ltd?
Der höchste Kurs von Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) im vergangenen Jahr lag bei 10.0800. Innerhalb von 9.9300 - 10.0800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Oxley Bridge Acquisition Ltd mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Oxley Bridge Acquisition Ltd?
Der niedrigste Kurs von Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) im Laufe des Jahres betrug 9.9300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0200 und der Spanne 9.9300 - 10.0800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OBA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OBA statt?
Oxley Bridge Acquisition Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0300 und 0.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0300
- Eröffnung
- 10.0300
- Bid
- 10.0200
- Ask
- 10.0230
- Tief
- 10.0199
- Hoch
- 10.0300
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -0.30%
- 6-Monatsänderung
- 0.50%
- Jahresänderung
- 0.50%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh