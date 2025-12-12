- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OBA: Oxley Bridge Acquisition Ltd
Le taux de change de OBA a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.0199 et à un maximum de 10.0300.
Suivez la dynamique Oxley Bridge Acquisition Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OBA aujourd'hui ?
L'action Oxley Bridge Acquisition Ltd est cotée à 10.0200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.0199 - 10.0300, a clôturé hier à 10.0300 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de OBA présente ces mises à jour.
L'action Oxley Bridge Acquisition Ltd verse-t-elle des dividendes ?
Oxley Bridge Acquisition Ltd est actuellement valorisé à 10.0200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OBA.
Comment acheter des actions OBA ?
Vous pouvez acheter des actions Oxley Bridge Acquisition Ltd au cours actuel de 10.0200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.0200 ou de 10.0230, le 13 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OBA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OBA ?
Investir dans Oxley Bridge Acquisition Ltd implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9300 - 10.0800 et le prix actuel 10.0200. Beaucoup comparent -0.30% et 0.50% avant de passer des ordres à 10.0200 ou 10.0230. Consultez le graphique du cours de OBA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Oxley Bridge Acquisition Ltd ?
Le cours le plus élevé de Oxley Bridge Acquisition Ltd l'année dernière était 10.0800. Au cours de 9.9300 - 10.0800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.0300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Oxley Bridge Acquisition Ltd sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Oxley Bridge Acquisition Ltd ?
Le cours le plus bas de Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) sur l'année a été 9.9300. Sa comparaison avec 10.0200 et 9.9300 - 10.0800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OBA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OBA a-t-elle été divisée ?
Oxley Bridge Acquisition Ltd a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.0300 et 0.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.0300
- Ouverture
- 10.0300
- Bid
- 10.0200
- Ask
- 10.0230
- Plus Bas
- 10.0199
- Plus Haut
- 10.0300
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- -0.30%
- Changement à 6 Mois
- 0.50%
- Changement Annuel
- 0.50%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev