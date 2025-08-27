Dövizler / NWG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NWG: NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin
13.89 USD 0.44 (3.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NWG fiyatı bugün -3.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.76 ve Yüksek fiyatı olarak 13.94 aralığında işlem gördü.
NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWG haberleri
- FTSE 100 bugün: Endeks düştü, sterlin 1,34 dolara geriledi; İngiltere perakende satışları yükseldi
- FTSE 100 today: Index drops, pound falls to $1.34; U.K. retail sales climb
- NWG or NRDBY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing BanColombia (CIB) Right Now?
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Barclays Touches 52-Week High: How to Approach the Stock Now?
- NatWest Group (NWG) Could Be a Great Choice
- What Makes NatWest (NWG) a New Buy Stock
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Heavyweight energy, bank shares lift London stocks higher
- Bet on These 5 Low-Leverage Stocks Amid Higher Treasury Yields
- Ten big banks defeat antitrust lawsuit in US over bond trades
- U.K. banks see flat deposit volumes in July, rates dip slightly: UBS
- NatWest executives establish trading plans for portfolio management
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.33%
- NWG vs. CM: Which Stock Is the Better Value Option?
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- FTSE 100 today: U.K. markets drop with banks under pressure; JTC shares jump
- UK shares dip as banks weigh
- U.K. banks slide after think tank calls for levy on £22 billion BoE payouts
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Car Vending Machine Maker Carvana Leads 8 Hot Prospects Onto IBD Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Other Top IBD Screens
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.14%
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
Günlük aralık
13.76 13.94
Yıllık aralık
8.70 15.51
- Önceki kapanış
- 14.33
- Açılış
- 13.79
- Satış
- 13.89
- Alış
- 14.19
- Düşük
- 13.76
- Yüksek
- 13.94
- Hacim
- 2.394 K
- Günlük değişim
- -3.07%
- Aylık değişim
- 2.13%
- 6 aylık değişim
- 16.72%
- Yıllık değişim
- 49.03%
21 Eylül, Pazar