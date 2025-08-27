시세섹션
통화 / NWG
주식로 돌아가기

NWG: NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin

13.89 USD 0.44 (3.07%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NWG 환율이 오늘 -3.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.76이고 고가는 13.94이었습니다.

NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NWG News

일일 변동 비율
13.76 13.94
년간 변동
8.70 15.51
이전 종가
14.33
시가
13.79
Bid
13.89
Ask
14.19
저가
13.76
고가
13.94
볼륨
2.394 K
일일 변동
-3.07%
월 변동
2.13%
6개월 변동
16.72%
년간 변동율
49.03%
20 9월, 토요일