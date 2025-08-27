통화 / NWG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NWG: NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin
13.89 USD 0.44 (3.07%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NWG 환율이 오늘 -3.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.76이고 고가는 13.94이었습니다.
NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWG News
- 영국 FTSE 지수 하락, 파운드 $1.34로 떨어져; 영국 소매판매 증가
- FTSE 100 today: Index drops, pound falls to $1.34; U.K. retail sales climb
- NWG or NRDBY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing BanColombia (CIB) Right Now?
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Barclays Touches 52-Week High: How to Approach the Stock Now?
- NatWest Group (NWG) Could Be a Great Choice
- What Makes NatWest (NWG) a New Buy Stock
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Heavyweight energy, bank shares lift London stocks higher
- Bet on These 5 Low-Leverage Stocks Amid Higher Treasury Yields
- Ten big banks defeat antitrust lawsuit in US over bond trades
- U.K. banks see flat deposit volumes in July, rates dip slightly: UBS
- NatWest executives establish trading plans for portfolio management
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.33%
- NWG vs. CM: Which Stock Is the Better Value Option?
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- FTSE 100 today: U.K. markets drop with banks under pressure; JTC shares jump
- UK shares dip as banks weigh
- U.K. banks slide after think tank calls for levy on £22 billion BoE payouts
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Car Vending Machine Maker Carvana Leads 8 Hot Prospects Onto IBD Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Other Top IBD Screens
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.14%
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
일일 변동 비율
13.76 13.94
년간 변동
8.70 15.51
- 이전 종가
- 14.33
- 시가
- 13.79
- Bid
- 13.89
- Ask
- 14.19
- 저가
- 13.76
- 고가
- 13.94
- 볼륨
- 2.394 K
- 일일 변동
- -3.07%
- 월 변동
- 2.13%
- 6개월 변동
- 16.72%
- 년간 변동율
- 49.03%
20 9월, 토요일