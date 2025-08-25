KurseKategorien
NWG: NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin

13.92 USD 0.41 (2.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NWG hat sich für heute um -2.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.76 bis zu einem Hoch von 13.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
13.76 13.94
Jahresspanne
8.70 15.51
Vorheriger Schlusskurs
14.33
Eröffnung
13.79
Bid
13.92
Ask
14.22
Tief
13.76
Hoch
13.94
Volumen
1.746 K
Tagesänderung
-2.86%
Monatsänderung
2.35%
6-Monatsänderung
16.97%
Jahresänderung
49.36%
