NWG: NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin
13.92 USD 0.41 (2.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NWG hat sich für heute um -2.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.76 bis zu einem Hoch von 13.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NWG News
Tagesspanne
13.76 13.94
Jahresspanne
8.70 15.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.33
- Eröffnung
- 13.79
- Bid
- 13.92
- Ask
- 14.22
- Tief
- 13.76
- Hoch
- 13.94
- Volumen
- 1.746 K
- Tagesänderung
- -2.86%
- Monatsänderung
- 2.35%
- 6-Monatsänderung
- 16.97%
- Jahresänderung
- 49.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K