NWG: NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin

14.44 USD 0.26 (1.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NWG за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.39, а максимальная — 14.54.

Следите за динамикой NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.39 14.54
Годовой диапазон
8.70 15.51
Предыдущее закрытие
14.70
Open
14.50
Bid
14.44
Ask
14.74
Low
14.39
High
14.54
Объем
2.333 K
Дневное изменение
-1.77%
Месячное изменение
6.18%
6-месячное изменение
21.34%
Годовое изменение
54.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.