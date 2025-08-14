Валюты / NWG
NWG: NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin
14.44 USD 0.26 (1.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NWG за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.39, а максимальная — 14.54.
Следите за динамикой NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.39 14.54
Годовой диапазон
8.70 15.51
- Предыдущее закрытие
- 14.70
- Open
- 14.50
- Bid
- 14.44
- Ask
- 14.74
- Low
- 14.39
- High
- 14.54
- Объем
- 2.333 K
- Дневное изменение
- -1.77%
- Месячное изменение
- 6.18%
- 6-месячное изменение
- 21.34%
- Годовое изменение
- 54.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.