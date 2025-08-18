通貨 / NWG
NWG: NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin
14.33 USD 0.09 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NWGの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり14.23の安値と14.36の高値で取引されました。
NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
14.23 14.36
1年のレンジ
8.70 15.51
- 以前の終値
- 14.42
- 始値
- 14.27
- 買値
- 14.33
- 買値
- 14.63
- 安値
- 14.23
- 高値
- 14.36
- 出来高
- 2.071 K
- 1日の変化
- -0.62%
- 1ヶ月の変化
- 5.37%
- 6ヶ月の変化
- 20.42%
- 1年の変化
- 53.76%
