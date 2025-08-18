Moedas / NWG
NWG: NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin
14.33 USD 0.09 (0.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NWG para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.23 e o mais alto foi 14.36.
Veja a dinâmica do par de moedas NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NWG Notícias
Faixa diária
14.23 14.36
Faixa anual
8.70 15.51
- Fechamento anterior
- 14.42
- Open
- 14.27
- Bid
- 14.33
- Ask
- 14.63
- Low
- 14.23
- High
- 14.36
- Volume
- 2.071 K
- Mudança diária
- -0.62%
- Mudança mensal
- 5.37%
- Mudança de 6 meses
- 20.42%
- Mudança anual
- 53.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh