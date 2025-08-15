货币 / NWG
NWG: NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin
14.42 USD 0.02 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NWG汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点14.33和高点14.50进行交易。
关注NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWG新闻
- Are Investors Undervaluing BanColombia (CIB) Right Now?
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Barclays Touches 52-Week High: How to Approach the Stock Now?
- NatWest Group (NWG) Could Be a Great Choice
- What Makes NatWest (NWG) a New Buy Stock
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Heavyweight energy, bank shares lift London stocks higher
- Bet on These 5 Low-Leverage Stocks Amid Higher Treasury Yields
- Ten big banks defeat antitrust lawsuit in US over bond trades
- U.K. banks see flat deposit volumes in July, rates dip slightly: UBS
- NatWest executives establish trading plans for portfolio management
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.33%
- NWG vs. CM: Which Stock Is the Better Value Option?
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- FTSE 100 today: U.K. markets drop with banks under pressure; JTC shares jump
- UK shares dip as banks weigh
- U.K. banks slide after think tank calls for levy on £22 billion BoE payouts
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Car Vending Machine Maker Carvana Leads 8 Hot Prospects Onto IBD Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Other Top IBD Screens
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.14%
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- 5 Low-Leverage Stocks to Watch Ahead of a Possible September Rate Cut
- Earnings call transcript: NatWest Group Q2 2025 beats EPS forecast
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
日范围
14.33 14.50
年范围
8.70 15.51
- 前一天收盘价
- 14.44
- 开盘价
- 14.42
- 卖价
- 14.42
- 买价
- 14.72
- 最低价
- 14.33
- 最高价
- 14.50
- 交易量
- 1.876 K
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 6.03%
- 6个月变化
- 21.18%
- 年变化
- 54.72%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B