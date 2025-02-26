FiyatlarBölümler
Dövizler / NVRI
NVRI: Enviri Corporation

12.27 USD 0.19 (1.52%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NVRI fiyatı bugün -1.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.16 ve Yüksek fiyatı olarak 12.49 aralığında işlem gördü.

Enviri Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

NVRI haberleri

Günlük aralık
12.16 12.49
Yıllık aralık
4.72 12.84
Önceki kapanış
12.46
Açılış
12.41
Satış
12.27
Alış
12.57
Düşük
12.16
Yüksek
12.49
Hacim
1.668 K
Günlük değişim
-1.52%
Aylık değişim
10.44%
6 aylık değişim
86.76%
Yıllık değişim
19.71%
