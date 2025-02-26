Moedas / NVRI
NVRI: Enviri Corporation
12.68 USD 0.21 (1.68%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVRI para hoje mudou para 1.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.54 e o mais alto foi 12.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Enviri Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
12.54 12.80
Faixa anual
4.72 12.80
- Fechamento anterior
- 12.47
- Open
- 12.56
- Bid
- 12.68
- Ask
- 12.98
- Low
- 12.54
- High
- 12.80
- Volume
- 198
- Mudança diária
- 1.68%
- Mudança mensal
- 14.13%
- Mudança de 6 meses
- 93.00%
- Mudança anual
- 23.71%
