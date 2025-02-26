货币 / NVRI
NVRI: Enviri Corporation
12.55 USD 0.04 (0.32%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVRI汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点12.36和高点12.57进行交易。
关注Enviri Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NVRI新闻
- Enviri Corp股票触及52周高点12.53美元
- Enviri Corp stock hits 52-week high at 12.53 USD
- Enviri (NVRI) Q2 Revenue Falls 8%
- Enviri (NVRI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enviri earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Clean Earth Makes Enviri Worth The Risk (NYSE:NVRI)
- Enviri Laid Low By Weak Volumes Across Its Major Businesses (NYSE:NVRI)
- Enviri Corp. outlook revised to negative, B+ issuer credit rating affirmed: S&P Global
日范围
12.36 12.57
年范围
4.72 12.69
- 前一天收盘价
- 12.51
- 开盘价
- 12.44
- 卖价
- 12.55
- 买价
- 12.85
- 最低价
- 12.36
- 最高价
- 12.57
- 交易量
- 443
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- 12.96%
- 6个月变化
- 91.02%
- 年变化
- 22.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值