NVRI: Enviri Corporation
12.46 USD 0.01 (0.08%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVRI hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.46 bis zu einem Hoch von 12.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enviri Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.46 12.84
Jahresspanne
4.72 12.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.47
- Eröffnung
- 12.56
- Bid
- 12.46
- Ask
- 12.76
- Tief
- 12.46
- Hoch
- 12.84
- Volumen
- 1.358 K
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 12.15%
- 6-Monatsänderung
- 89.65%
- Jahresänderung
- 21.56%
