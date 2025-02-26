Devises / NVRI
NVRI: Enviri Corporation
12.27 USD 0.19 (1.52%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NVRI a changé de -1.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.16 et à un maximum de 12.49.
Suivez la dynamique Enviri Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NVRI Nouvelles
- L’action d’Enviri Corp atteint un sommet de 52 semaines à 12,53 USD
- Enviri Corp stock hits 52-week high at 12.53 USD
- Enviri (NVRI) Q2 Revenue Falls 8%
- Enviri (NVRI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enviri earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Clean Earth Makes Enviri Worth The Risk (NYSE:NVRI)
- Enviri Laid Low By Weak Volumes Across Its Major Businesses (NYSE:NVRI)
- Enviri Corp. outlook revised to negative, B+ issuer credit rating affirmed: S&P Global
Range quotidien
12.16 12.49
Range Annuel
4.72 12.84
- Clôture Précédente
- 12.46
- Ouverture
- 12.41
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Plus Bas
- 12.16
- Plus Haut
- 12.49
- Volume
- 1.668 K
- Changement quotidien
- -1.52%
- Changement Mensuel
- 10.44%
- Changement à 6 Mois
- 86.76%
- Changement Annuel
- 19.71%
20 septembre, samedi