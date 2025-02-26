Валюты / NVRI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NVRI: Enviri Corporation
12.51 USD 0.03 (0.24%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVRI за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.28, а максимальная — 12.55.
Следите за динамикой Enviri Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NVRI
- Акции Enviri Corp достигли 52-недельного максимума в $12,53
- Enviri Corp stock hits 52-week high at 12.53 USD
- Enviri (NVRI) Q2 Revenue Falls 8%
- Enviri (NVRI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enviri earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Clean Earth Makes Enviri Worth The Risk (NYSE:NVRI)
- Enviri Laid Low By Weak Volumes Across Its Major Businesses (NYSE:NVRI)
- Enviri Corp. outlook revised to negative, B+ issuer credit rating affirmed: S&P Global
Дневной диапазон
12.28 12.55
Годовой диапазон
4.72 12.55
- Предыдущее закрытие
- 12.48
- Open
- 12.46
- Bid
- 12.51
- Ask
- 12.81
- Low
- 12.28
- High
- 12.55
- Объем
- 1.759 K
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 12.60%
- 6-месячное изменение
- 90.41%
- Годовое изменение
- 22.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.