Valute / NVRI
NVRI: Enviri Corporation

12.27 USD 0.19 (1.52%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVRI ha avuto una variazione del -1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.16 e ad un massimo di 12.49.

Segui le dinamiche di Enviri Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.16 12.49
Intervallo Annuale
4.72 12.84
Chiusura Precedente
12.46
Apertura
12.41
Bid
12.27
Ask
12.57
Minimo
12.16
Massimo
12.49
Volume
1.668 K
Variazione giornaliera
-1.52%
Variazione Mensile
10.44%
Variazione Semestrale
86.76%
Variazione Annuale
19.71%
20 settembre, sabato