Valute / NVRI
NVRI: Enviri Corporation
12.27 USD 0.19 (1.52%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVRI ha avuto una variazione del -1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.16 e ad un massimo di 12.49.
Segui le dinamiche di Enviri Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVRI News
- Il titolo di Enviri Corp raggiunge il massimo di 52 settimane a 12,53 USD
- Enviri Corp stock hits 52-week high at 12.53 USD
- Enviri (NVRI) Q2 Revenue Falls 8%
- Enviri (NVRI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enviri earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Clean Earth Makes Enviri Worth The Risk (NYSE:NVRI)
- Enviri Laid Low By Weak Volumes Across Its Major Businesses (NYSE:NVRI)
- Enviri Corp. outlook revised to negative, B+ issuer credit rating affirmed: S&P Global
Intervallo Giornaliero
12.16 12.49
Intervallo Annuale
4.72 12.84
- Chiusura Precedente
- 12.46
- Apertura
- 12.41
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Minimo
- 12.16
- Massimo
- 12.49
- Volume
- 1.668 K
- Variazione giornaliera
- -1.52%
- Variazione Mensile
- 10.44%
- Variazione Semestrale
- 86.76%
- Variazione Annuale
- 19.71%
20 settembre, sabato