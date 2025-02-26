通貨 / NVRI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NVRI: Enviri Corporation
12.46 USD 0.01 (0.08%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVRIの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり12.46の安値と12.84の高値で取引されました。
Enviri Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVRI News
- エンヴィリ・コープの株価、52週高値の12.53ドルを記録
- Enviri Corp stock hits 52-week high at 12.53 USD
- Enviri (NVRI) Q2 Revenue Falls 8%
- Enviri (NVRI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enviri earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Clean Earth Makes Enviri Worth The Risk (NYSE:NVRI)
- Enviri Laid Low By Weak Volumes Across Its Major Businesses (NYSE:NVRI)
- Enviri Corp. outlook revised to negative, B+ issuer credit rating affirmed: S&P Global
1日のレンジ
12.46 12.84
1年のレンジ
4.72 12.84
- 以前の終値
- 12.47
- 始値
- 12.56
- 買値
- 12.46
- 買値
- 12.76
- 安値
- 12.46
- 高値
- 12.84
- 出来高
- 1.358 K
- 1日の変化
- -0.08%
- 1ヶ月の変化
- 12.15%
- 6ヶ月の変化
- 89.65%
- 1年の変化
- 21.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K