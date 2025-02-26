통화 / NVRI
NVRI: Enviri Corporation
12.27 USD 0.19 (1.52%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVRI 환율이 오늘 -1.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.16이고 고가는 12.49이었습니다.
Enviri Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NVRI News
- Enviri Corp, 52주 신고가 경신: 12.53 USD
- Enviri Corp stock hits 52-week high at 12.53 USD
- Enviri (NVRI) Q2 Revenue Falls 8%
- Enviri (NVRI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enviri earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Clean Earth Makes Enviri Worth The Risk (NYSE:NVRI)
- Enviri Laid Low By Weak Volumes Across Its Major Businesses (NYSE:NVRI)
- Enviri Corp. outlook revised to negative, B+ issuer credit rating affirmed: S&P Global
일일 변동 비율
12.16 12.49
년간 변동
4.72 12.84
- 이전 종가
- 12.46
- 시가
- 12.41
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- 저가
- 12.16
- 고가
- 12.49
- 볼륨
- 1.668 K
- 일일 변동
- -1.52%
- 월 변동
- 10.44%
- 6개월 변동
- 86.76%
- 년간 변동율
- 19.71%
20 9월, 토요일