Dövizler / NUKK
NUKK: Nukkleus Inc
6.23 USD 0.44 (7.60%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NUKK fiyatı bugün 7.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.65 ve Yüksek fiyatı olarak 6.61 aralığında işlem gördü.
Nukkleus Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NUKK haberleri
- Nukkleus, havacılık sektöründeki satın alımları finanse etmek için 250 milyon dolarlık sermaye hattı sağladı
- Nukkleus secures $250 million equity line to fund aerospace acquisitions
- Nukkleus Spikes 16% After-Hours: Here's Why The Stock Is Trending - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus receives Nasdaq notice for non-compliance with minimum market value
- Nukkleus Stock Soars To Fresh Highs On Tiltan Defense Tech Deal - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus (NUKK) Stock Explodes On Strategic European Aerospace Venture - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus stock jumps after announcing aerospace defense joint venture
- Nukkleus enters joint venture with Mandragola to develop aviation hubs
- Nukkleus Stock Drops Over 7% After Hours: What's Going On? - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus Stock Is Ripping Higher Today: What's Happening? - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus forms defense subsidiary, inks BladeRanger drone deal
- If You Own These 5 Tech Stocks, Watch Out — Their Momentum Is Fading Fast - Digital Turbine (NASDAQ:APPS), Blend Labs (NYSE:BLND)
- Nukkleus transfers promissory note and warrant to third party following agreement
- Nukkleus added to Russell Microcap Index effective June 30
- Nukkleus Comments on Trump Administration’s Further Commitment to Build a "Golden Dome"
Günlük aralık
5.65 6.61
Yıllık aralık
1.30 78.32
- Önceki kapanış
- 5.79
- Açılış
- 5.95
- Satış
- 6.23
- Alış
- 6.53
- Düşük
- 5.65
- Yüksek
- 6.61
- Hacim
- 9.224 K
- Günlük değişim
- 7.60%
- Aylık değişim
- 20.27%
- 6 aylık değişim
- -48.34%
- Yıllık değişim
- 178.13%
21 Eylül, Pazar