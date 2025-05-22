Währungen / NUKK
NUKK: Nukkleus Inc
5.88 USD 0.09 (1.55%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NUKK hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.65 bis zu einem Hoch von 6.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nukkleus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUKK News
Tagesspanne
5.65 6.61
Jahresspanne
1.30 78.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.79
- Eröffnung
- 5.95
- Bid
- 5.88
- Ask
- 6.18
- Tief
- 5.65
- Hoch
- 6.61
- Volumen
- 8.023 K
- Tagesänderung
- 1.55%
- Monatsänderung
- 13.51%
- 6-Monatsänderung
- -51.24%
- Jahresänderung
- 162.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K