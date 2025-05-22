Валюты / NUKK
NUKK: Nukkleus Inc
5.63 USD 0.48 (9.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NUKK за сегодня изменился на 9.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.58, а максимальная — 6.66.
Следите за динамикой Nukkleus Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NUKK
Дневной диапазон
5.58 6.66
Годовой диапазон
1.30 78.32
- Предыдущее закрытие
- 5.15
- Open
- 6.27
- Bid
- 5.63
- Ask
- 5.93
- Low
- 5.58
- High
- 6.66
- Объем
- 13.418 K
- Дневное изменение
- 9.32%
- Месячное изменение
- 8.69%
- 6-месячное изменение
- -53.32%
- Годовое изменение
- 151.34%
