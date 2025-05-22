货币 / NUKK
NUKK: Nukkleus Inc
5.33 USD 0.30 (5.33%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NUKK汇率已更改-5.33%。当日，交易品种以低点5.15和高点5.65进行交易。
关注Nukkleus Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NUKK新闻
- Nukkleus Spikes 16% After-Hours: Here's Why The Stock Is Trending - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus receives Nasdaq notice for non-compliance with minimum market value
- Nukkleus Stock Soars To Fresh Highs On Tiltan Defense Tech Deal - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus (NUKK) Stock Explodes On Strategic European Aerospace Venture - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus stock jumps after announcing aerospace defense joint venture
- Nukkleus enters joint venture with Mandragola to develop aviation hubs
- Nukkleus Stock Drops Over 7% After Hours: What's Going On? - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus Stock Is Ripping Higher Today: What's Happening? - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus forms defense subsidiary, inks BladeRanger drone deal
- If You Own These 5 Tech Stocks, Watch Out — Their Momentum Is Fading Fast - Digital Turbine (NASDAQ:APPS), Blend Labs (NYSE:BLND)
- Nukkleus transfers promissory note and warrant to third party following agreement
- Nukkleus added to Russell Microcap Index effective June 30
- Nukkleus Comments on Trump Administration’s Further Commitment to Build a "Golden Dome"
日范围
5.15 5.65
年范围
1.30 78.32
- 前一天收盘价
- 5.63
- 开盘价
- 5.36
- 卖价
- 5.33
- 买价
- 5.63
- 最低价
- 5.15
- 最高价
- 5.65
- 交易量
- 2.721 K
- 日变化
- -5.33%
- 月变化
- 2.90%
- 6个月变化
- -55.80%
- 年变化
- 137.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值