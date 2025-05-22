通貨 / NUKK
NUKK: Nukkleus Inc
5.79 USD 0.46 (8.63%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NUKKの今日の為替レートは、8.63%変化しました。日中、通貨は1あたり5.50の安値と5.94の高値で取引されました。
Nukkleus Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NUKK News
- Nukkleus Spikes 16% After-Hours: Here's Why The Stock Is Trending - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus receives Nasdaq notice for non-compliance with minimum market value
- Nukkleus Stock Soars To Fresh Highs On Tiltan Defense Tech Deal - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus (NUKK) Stock Explodes On Strategic European Aerospace Venture - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus stock jumps after announcing aerospace defense joint venture
- Nukkleus enters joint venture with Mandragola to develop aviation hubs
- Nukkleus Stock Drops Over 7% After Hours: What's Going On? - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus Stock Is Ripping Higher Today: What's Happening? - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Nukkleus forms defense subsidiary, inks BladeRanger drone deal
- If You Own These 5 Tech Stocks, Watch Out — Their Momentum Is Fading Fast - Digital Turbine (NASDAQ:APPS), Blend Labs (NYSE:BLND)
- Nukkleus transfers promissory note and warrant to third party following agreement
- Nukkleus added to Russell Microcap Index effective June 30
- Nukkleus Comments on Trump Administration’s Further Commitment to Build a "Golden Dome"
1日のレンジ
5.50 5.94
1年のレンジ
1.30 78.32
- 以前の終値
- 5.33
- 始値
- 5.50
- 買値
- 5.79
- 買値
- 6.09
- 安値
- 5.50
- 高値
- 5.94
- 出来高
- 3.558 K
- 1日の変化
- 8.63%
- 1ヶ月の変化
- 11.78%
- 6ヶ月の変化
- -51.99%
- 1年の変化
- 158.48%
