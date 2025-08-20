FiyatlarBölümler
Dövizler / NU
Geri dön - Hisse senetleri

NU: Nu Holdings Ltd Class A

16.17 USD 0.18 (1.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NU fiyatı bugün 1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.02 ve Yüksek fiyatı olarak 16.34 aralığında işlem gördü.

Nu Holdings Ltd Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NU haberleri

Günlük aralık
16.02 16.34
Yıllık aralık
9.01 16.34
Önceki kapanış
15.99
Açılış
16.06
Satış
16.17
Alış
16.47
Düşük
16.02
Yüksek
16.34
Hacim
23.751 K
Günlük değişim
1.13%
Aylık değişim
10.38%
6 aylık değişim
56.53%
Yıllık değişim
18.03%
21 Eylül, Pazar