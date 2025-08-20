Valute / NU
NU: Nu Holdings Ltd Class A
16.17 USD 0.18 (1.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NU ha avuto una variazione del 1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.02 e ad un massimo di 16.34.
Segui le dinamiche di Nu Holdings Ltd Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.02 16.34
Intervallo Annuale
9.01 16.34
- Chiusura Precedente
- 15.99
- Apertura
- 16.06
- Bid
- 16.17
- Ask
- 16.47
- Minimo
- 16.02
- Massimo
- 16.34
- Volume
- 23.751 K
- Variazione giornaliera
- 1.13%
- Variazione Mensile
- 10.38%
- Variazione Semestrale
- 56.53%
- Variazione Annuale
- 18.03%
21 settembre, domenica