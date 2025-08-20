QuotazioniSezioni
NU: Nu Holdings Ltd Class A

16.17 USD 0.18 (1.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NU ha avuto una variazione del 1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.02 e ad un massimo di 16.34.

Segui le dinamiche di Nu Holdings Ltd Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

NU News

Intervallo Giornaliero
16.02 16.34
Intervallo Annuale
9.01 16.34
Chiusura Precedente
15.99
Apertura
16.06
Bid
16.17
Ask
16.47
Minimo
16.02
Massimo
16.34
Volume
23.751 K
Variazione giornaliera
1.13%
Variazione Mensile
10.38%
Variazione Semestrale
56.53%
Variazione Annuale
18.03%
21 settembre, domenica