Валюты / NU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NU: Nu Holdings Ltd Class A
15.88 USD 0.02 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NU за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.66, а максимальная — 16.07.
Следите за динамикой Nu Holdings Ltd Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NU
- BAP vs. NU: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why's Everyone Talking About Nu Holdings Stock?
- 3 No-Brainer Fintech Growth Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- Where Will Nu Holdings Stock Be in 5 Years?
- NU Stock Skyrockets 30% in a Month: Should You Buy, Hold, or Sell?
- Better Fintech Stock: SoFi Technologies vs. Nu Holdings
- Why Nu Stock Gained 21% in August
- Nu Holdings Ltd. (NU) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Should You Buy Nu Holdings While It's Below $15?
- Nu Holdings: Strong Growth, Profitable, Cheap P/E (NYSE:NU)
- From Startup To Superbank: Why Nu Holdings Still Has Room To Run (NYSE:NU)
- MercadoLibre Expands Lending: Will Rising Risk Weigh on Profits?
- Nu Holdings stock price target raised to $16 from $14 at BofA Securities
- Where Will Nu Holdings Stock Be in 1 Year?
- 3 Brilliant Fintech Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Rothschild Redburn reiterates Buy rating on Nu Holdings stock at $18
- 3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
- Nu Holdings Ltd. (NU) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Nu Holdings Stock Analysis: Buy or Sell?
- Nu Holdings Is Still Early In Its Growth Trajectory (NYSE:NU)
- Nu Holdings CEO Velez sells 33 million shares of the company
- 2 Growth Stocks to Invest $1,000 In Right Now
- Nu Holdings: Still Misunderstood Following Strong Q2 (NYSE:NU)
Дневной диапазон
15.66 16.07
Годовой диапазон
9.01 16.14
- Предыдущее закрытие
- 15.90
- Open
- 15.96
- Bid
- 15.88
- Ask
- 16.18
- Low
- 15.66
- High
- 16.07
- Объем
- 26.298 K
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 8.40%
- 6-месячное изменение
- 53.73%
- Годовое изменение
- 15.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.