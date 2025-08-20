Währungen / NU
NU: Nu Holdings Ltd Class A
16.21 USD 0.22 (1.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NU hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.02 bis zu einem Hoch von 16.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nu Holdings Ltd Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.02 16.24
Jahresspanne
9.01 16.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.99
- Eröffnung
- 16.12
- Bid
- 16.21
- Ask
- 16.51
- Tief
- 16.02
- Hoch
- 16.24
- Volumen
- 10.417 K
- Tagesänderung
- 1.38%
- Monatsänderung
- 10.65%
- 6-Monatsänderung
- 56.92%
- Jahresänderung
- 18.32%
