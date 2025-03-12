Dövizler / NTRSO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin
20.57 USD 0.06 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NTRSO fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.46 ve Yüksek fiyatı olarak 20.62 aralığında işlem gördü.
Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRSO haberleri
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation (NTRS) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NTRS)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:ARGFX)
- SMIZ: ETF Focused On Earnings Revisions And Surprises (NYSEARCA:SMIZ)
Günlük aralık
20.46 20.62
Yıllık aralık
18.75 24.29
- Önceki kapanış
- 20.63
- Açılış
- 20.55
- Satış
- 20.57
- Alış
- 20.87
- Düşük
- 20.46
- Yüksek
- 20.62
- Hacim
- 54
- Günlük değişim
- -0.29%
- Aylık değişim
- 1.73%
- 6 aylık değişim
- 3.42%
- Yıllık değişim
- -10.25%
21 Eylül, Pazar