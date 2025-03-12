FiyatlarBölümler
Dövizler / NTRSO
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin

20.57 USD 0.06 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NTRSO fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.46 ve Yüksek fiyatı olarak 20.62 aralığında işlem gördü.

Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.46 20.62
Yıllık aralık
18.75 24.29
Önceki kapanış
20.63
Açılış
20.55
Satış
20.57
Alış
20.87
Düşük
20.46
Yüksek
20.62
Hacim
54
Günlük değişim
-0.29%
Aylık değişim
1.73%
6 aylık değişim
3.42%
Yıllık değişim
-10.25%
21 Eylül, Pazar