Devises / NTRSO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin
20.57 USD 0.06 (0.29%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NTRSO a changé de -0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.46 et à un maximum de 20.62.
Suivez la dynamique Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRSO Nouvelles
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation (NTRS) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NTRS)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:ARGFX)
- SMIZ: ETF Focused On Earnings Revisions And Surprises (NYSEARCA:SMIZ)
Range quotidien
20.46 20.62
Range Annuel
18.75 24.29
- Clôture Précédente
- 20.63
- Ouverture
- 20.55
- Bid
- 20.57
- Ask
- 20.87
- Plus Bas
- 20.46
- Plus Haut
- 20.62
- Volume
- 54
- Changement quotidien
- -0.29%
- Changement Mensuel
- 1.73%
- Changement à 6 Mois
- 3.42%
- Changement Annuel
- -10.25%
20 septembre, samedi