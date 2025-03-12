Divisas / NTRSO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin
20.84 USD 0.10 (0.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NTRSO de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.71, mientras que el máximo ha alcanzado 21.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRSO News
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation (NTRS) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NTRS)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:ARGFX)
- SMIZ: ETF Focused On Earnings Revisions And Surprises (NYSEARCA:SMIZ)
Rango diario
20.71 21.04
Rango anual
18.75 24.29
- Cierres anteriores
- 20.94
- Open
- 20.96
- Bid
- 20.84
- Ask
- 21.14
- Low
- 20.71
- High
- 21.04
- Volumen
- 160
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- 3.07%
- Cambio a 6 meses
- 4.78%
- Cambio anual
- -9.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B