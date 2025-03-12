货币 / NTRSO
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin
20.94 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NTRSO汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.94和高点21.04进行交易。
关注Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NTRSO新闻
日范围
20.94 21.04
年范围
18.75 24.29
- 前一天收盘价
- 20.94
- 开盘价
- 20.96
- 卖价
- 20.94
- 买价
- 21.24
- 最低价
- 20.94
- 最高价
- 21.04
- 交易量
- 49
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 3.56%
- 6个月变化
- 5.28%
- 年变化
- -8.64%
