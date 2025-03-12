Valute / NTRSO
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin
20.57 USD 0.06 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NTRSO ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.46 e ad un massimo di 20.62.
Segui le dinamiche di Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.46 20.62
Intervallo Annuale
18.75 24.29
- Chiusura Precedente
- 20.63
- Apertura
- 20.55
- Bid
- 20.57
- Ask
- 20.87
- Minimo
- 20.46
- Massimo
- 20.62
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- -0.29%
- Variazione Mensile
- 1.73%
- Variazione Semestrale
- 3.42%
- Variazione Annuale
- -10.25%
20 settembre, sabato