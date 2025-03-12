KurseKategorien
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin

20.63 USD 0.21 (1.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTRSO hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.52 bis zu einem Hoch von 20.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

NTRSO News

Tagesspanne
20.52 20.79
Jahresspanne
18.75 24.29
Vorheriger Schlusskurs
20.84
Eröffnung
20.79
Bid
20.63
Ask
20.93
Tief
20.52
Hoch
20.79
Volumen
229
Tagesänderung
-1.01%
Monatsänderung
2.03%
6-Monatsänderung
3.72%
Jahresänderung
-9.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K