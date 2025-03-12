Währungen / NTRSO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin
20.63 USD 0.21 (1.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTRSO hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.52 bis zu einem Hoch von 20.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRSO News
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation (NTRS) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NTRS)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:ARGFX)
- SMIZ: ETF Focused On Earnings Revisions And Surprises (NYSEARCA:SMIZ)
Tagesspanne
20.52 20.79
Jahresspanne
18.75 24.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.84
- Eröffnung
- 20.79
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Tief
- 20.52
- Hoch
- 20.79
- Volumen
- 229
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- 2.03%
- 6-Monatsänderung
- 3.72%
- Jahresänderung
- -9.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K