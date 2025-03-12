通貨 / NTRSO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin
20.63 USD 0.21 (1.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTRSOの今日の為替レートは、-1.01%変化しました。日中、通貨は1あたり20.52の安値と20.79の高値で取引されました。
Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRSO News
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation (NTRS) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NTRS)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:ARGFX)
- SMIZ: ETF Focused On Earnings Revisions And Surprises (NYSEARCA:SMIZ)
1日のレンジ
20.52 20.79
1年のレンジ
18.75 24.29
- 以前の終値
- 20.84
- 始値
- 20.79
- 買値
- 20.63
- 買値
- 20.93
- 安値
- 20.52
- 高値
- 20.79
- 出来高
- 229
- 1日の変化
- -1.01%
- 1ヶ月の変化
- 2.03%
- 6ヶ月の変化
- 3.72%
- 1年の変化
- -9.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K