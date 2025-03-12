Валюты / NTRSO
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin
20.94 USD 0.04 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTRSO за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.80, а максимальная — 20.98.
Следите за динамикой Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NTRSO
Дневной диапазон
20.80 20.98
Годовой диапазон
18.75 24.29
- Предыдущее закрытие
- 20.90
- Open
- 20.97
- Bid
- 20.94
- Ask
- 21.24
- Low
- 20.80
- High
- 20.98
- Объем
- 85
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 3.56%
- 6-месячное изменение
- 5.28%
- Годовое изменение
- -8.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.