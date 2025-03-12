КотировкиРазделы
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin

20.94 USD 0.04 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NTRSO за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.80, а максимальная — 20.98.

Следите за динамикой Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NTRSO

Дневной диапазон
20.80 20.98
Годовой диапазон
18.75 24.29
Предыдущее закрытие
20.90
Open
20.97
Bid
20.94
Ask
21.24
Low
20.80
High
20.98
Объем
85
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
3.56%
6-месячное изменение
5.28%
Годовое изменение
-8.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.