Moedas / NTRSO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NTRSO: Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin
20.59 USD 0.25 (1.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NTRSO para hoje mudou para -1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.52 e o mais alto foi 20.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRSO Notícias
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation (NTRS) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust Corporation 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NTRS)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:ARGFX)
- SMIZ: ETF Focused On Earnings Revisions And Surprises (NYSEARCA:SMIZ)
Faixa diária
20.52 20.79
Faixa anual
18.75 24.29
- Fechamento anterior
- 20.84
- Open
- 20.79
- Bid
- 20.59
- Ask
- 20.89
- Low
- 20.52
- High
- 20.79
- Volume
- 54
- Mudança diária
- -1.20%
- Mudança mensal
- 1.83%
- Mudança de 6 meses
- 3.52%
- Mudança anual
- -10.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh