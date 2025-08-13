Dövizler / NTES
NTES: NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o
152.05 USD 0.85 (0.56%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NTES fiyatı bugün -0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 151.80 ve Yüksek fiyatı olarak 154.11 aralığında işlem gördü.
NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
151.80 154.11
Yıllık aralık
75.88 159.55
- Önceki kapanış
- 152.90
- Açılış
- 152.79
- Satış
- 152.05
- Alış
- 152.35
- Düşük
- 151.80
- Yüksek
- 154.11
- Hacim
- 1.618 K
- Günlük değişim
- -0.56%
- Aylık değişim
- 12.21%
- 6 aylık değişim
- 44.47%
- Yıllık değişim
- 62.36%
21 Eylül, Pazar