FiyatlarBölümler
Dövizler / NTES
Geri dön - Hisse senetleri

NTES: NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o

152.05 USD 0.85 (0.56%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NTES fiyatı bugün -0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 151.80 ve Yüksek fiyatı olarak 154.11 aralığında işlem gördü.

NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTES haberleri

Günlük aralık
151.80 154.11
Yıllık aralık
75.88 159.55
Önceki kapanış
152.90
Açılış
152.79
Satış
152.05
Alış
152.35
Düşük
151.80
Yüksek
154.11
Hacim
1.618 K
Günlük değişim
-0.56%
Aylık değişim
12.21%
6 aylık değişim
44.47%
Yıllık değişim
62.36%
21 Eylül, Pazar