KurseKategorien
Währungen / NTES
Zurück zum Aktien

NTES: NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o

152.90 USD 6.44 (4.04%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTES hat sich für heute um -4.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 152.84 bis zu einem Hoch von 155.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTES News

Tagesspanne
152.84 155.51
Jahresspanne
75.88 159.55
Vorheriger Schlusskurs
159.34
Eröffnung
154.04
Bid
152.90
Ask
153.20
Tief
152.84
Hoch
155.51
Volumen
1.907 K
Tagesänderung
-4.04%
Monatsänderung
12.84%
6-Monatsänderung
45.27%
Jahresänderung
63.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K