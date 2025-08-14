통화 / NTES
NTES: NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o
152.05 USD 0.85 (0.56%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NTES 환율이 오늘 -0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 151.80이고 고가는 154.11이었습니다.
NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
151.80 154.11
년간 변동
75.88 159.55
- 이전 종가
- 152.90
- 시가
- 152.79
- Bid
- 152.05
- Ask
- 152.35
- 저가
- 151.80
- 고가
- 154.11
- 볼륨
- 1.618 K
- 일일 변동
- -0.56%
- 월 변동
- 12.21%
- 6개월 변동
- 44.47%
- 년간 변동율
- 62.36%
