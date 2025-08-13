通貨 / NTES
NTES: NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o
152.90 USD 6.44 (4.04%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTESの今日の為替レートは、-4.04%変化しました。日中、通貨は1あたり152.84の安値と155.51の高値で取引されました。
NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 oダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
152.84 155.51
1年のレンジ
75.88 159.55
- 以前の終値
- 159.34
- 始値
- 154.04
- 買値
- 152.90
- 買値
- 153.20
- 安値
- 152.84
- 高値
- 155.51
- 出来高
- 1.907 K
- 1日の変化
- -4.04%
- 1ヶ月の変化
- 12.84%
- 6ヶ月の変化
- 45.27%
- 1年の変化
- 63.27%
