NTES: NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o

152.90 USD 6.44 (4.04%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NTESの今日の為替レートは、-4.04%変化しました。日中、通貨は1あたり152.84の安値と155.51の高値で取引されました。

NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 oダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
152.84 155.51
1年のレンジ
75.88 159.55
以前の終値
159.34
始値
154.04
買値
152.90
買値
153.20
安値
152.84
高値
155.51
出来高
1.907 K
1日の変化
-4.04%
1ヶ月の変化
12.84%
6ヶ月の変化
45.27%
1年の変化
63.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
