NRP: Natural Resource Partners LP Limited Partnership

101.80 USD 0.10 (0.10%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NRP fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.60 ve Yüksek fiyatı olarak 103.14 aralığında işlem gördü.

Natural Resource Partners LP Limited Partnership hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

NRP haberleri

Günlük aralık
101.60 103.14
Yıllık aralık
86.83 113.04
Önceki kapanış
101.90
Açılış
102.12
Satış
101.80
Alış
102.10
Düşük
101.60
Yüksek
103.14
Hacim
34
Günlük değişim
-0.10%
Aylık değişim
-1.64%
6 aylık değişim
-2.23%
Yıllık değişim
4.45%
