通貨 / NRP
NRP: Natural Resource Partners LP Limited Partnership
101.90 USD 0.27 (0.26%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NRPの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり100.94の安値と102.33の高値で取引されました。
Natural Resource Partners LP Limited Partnershipダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NRP News
1日のレンジ
100.94 102.33
1年のレンジ
86.83 113.04
- 以前の終値
- 102.17
- 始値
- 102.00
- 買値
- 101.90
- 買値
- 102.20
- 安値
- 100.94
- 高値
- 102.33
- 出来高
- 30
- 1日の変化
- -0.26%
- 1ヶ月の変化
- -1.55%
- 6ヶ月の変化
- -2.13%
- 1年の変化
- 4.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K