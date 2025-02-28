Currencies / NRP
NRP: Natural Resource Partners LP Limited Partnership
103.50 USD 1.50 (1.47%)
Sector: Energy Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
NRP exchange rate has changed by 1.47% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 103.01 and at a high of 103.50.
Follow Natural Resource Partners LP Limited Partnership dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Daily Range
103.01 103.50
Year Range
86.83 113.04
- Previous Close
- 102.00
- Open
- 103.25
- Bid
- 103.50
- Ask
- 103.80
- Low
- 103.01
- High
- 103.50
- Volume
- 8
- Daily Change
- 1.47%
- Month Change
- 0.00%
- 6 Months Change
- -0.60%
- Year Change
- 6.20%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%