NRP: Natural Resource Partners LP Limited Partnership

103.50 USD 1.50 (1.47%)
Sector: Energy Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

NRP exchange rate has changed by 1.47% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 103.01 and at a high of 103.50.

Follow Natural Resource Partners LP Limited Partnership dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
103.01 103.50
Year Range
86.83 113.04
Previous Close
102.00
Open
103.25
Bid
103.50
Ask
103.80
Low
103.01
High
103.50
Volume
8
Daily Change
1.47%
Month Change
0.00%
6 Months Change
-0.60%
Year Change
6.20%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%