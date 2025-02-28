KurseKategorien
NRP: Natural Resource Partners LP Limited Partnership

101.90 USD 0.27 (0.26%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NRP hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.94 bis zu einem Hoch von 102.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Natural Resource Partners LP Limited Partnership-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
100.94 102.33
Jahresspanne
86.83 113.04
Vorheriger Schlusskurs
102.17
Eröffnung
102.00
Bid
101.90
Ask
102.20
Tief
100.94
Hoch
102.33
Volumen
30
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
-1.55%
6-Monatsänderung
-2.13%
Jahresänderung
4.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K