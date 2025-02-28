货币 / NRP
NRP: Natural Resource Partners LP Limited Partnership
102.50 USD 1.00 (0.97%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NRP汇率已更改-0.97%。当日，交易品种以低点102.01和高点103.49进行交易。
关注Natural Resource Partners LP Limited Partnership动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NRP新闻
日范围
102.01 103.49
年范围
86.83 113.04
- 前一天收盘价
- 103.50
- 开盘价
- 103.49
- 卖价
- 102.50
- 买价
- 102.80
- 最低价
- 102.01
- 最高价
- 103.49
- 交易量
- 23
- 日变化
- -0.97%
- 月变化
- -0.97%
- 6个月变化
- -1.56%
- 年变化
- 5.17%
