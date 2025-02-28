CotationsSections
Devises / NRP
Retour à Actions

NRP: Natural Resource Partners LP Limited Partnership

101.80 USD 0.10 (0.10%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NRP a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 101.60 et à un maximum de 103.14.

Suivez la dynamique Natural Resource Partners LP Limited Partnership. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NRP Nouvelles

Range quotidien
101.60 103.14
Range Annuel
86.83 113.04
Clôture Précédente
101.90
Ouverture
102.12
Bid
101.80
Ask
102.10
Plus Bas
101.60
Plus Haut
103.14
Volume
34
Changement quotidien
-0.10%
Changement Mensuel
-1.64%
Changement à 6 Mois
-2.23%
Changement Annuel
4.45%
20 septembre, samedi