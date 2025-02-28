Divisas / NRP
NRP: Natural Resource Partners LP Limited Partnership
102.17 USD 1.33 (1.29%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NRP de hoy ha cambiado un -1.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 102.01, mientras que el máximo ha alcanzado 103.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Natural Resource Partners LP Limited Partnership. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NRP News
- NRP Upgraded to Neutral as Debt Decline Balances Pricing Pressures
- Natural Resource Partners: Balance Sheet And Double-Digit Yields Expected Next Year (NRP)
- Natural Resource Partners Q2 Earnings Dip Y/Y on Weaker Coal, Soda Ash
- Natural Resource Partners L.P. Common Units (NRP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NEPI Rockcastle outlook revised to positive by S&P on solid metrics
- Natural Resource Partners Stock: Wait For A Better Entry Point (NYSE:NRP)
- Natural Resource Partners L.P. Announces 2024 Schedule K-3 Now Available
- Will President Trump’s Coal Executive Order Boost Energy Stocks? - TipRanks.com
- Natural Resource Partners reports strong Q4, shares surge
- Natural Resource Partners L.P. Common Units (NRP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
102.01 103.49
Rango anual
86.83 113.04
- Cierres anteriores
- 103.50
- Open
- 103.49
- Bid
- 102.17
- Ask
- 102.47
- Low
- 102.01
- High
- 103.49
- Volumen
- 45
- Cambio diario
- -1.29%
- Cambio mensual
- -1.29%
- Cambio a 6 meses
- -1.87%
- Cambio anual
- 4.83%
