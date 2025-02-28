통화 / NRP
NRP: Natural Resource Partners LP Limited Partnership
101.80 USD 0.10 (0.10%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NRP 환율이 오늘 -0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 101.60이고 고가는 103.14이었습니다.
Natural Resource Partners LP Limited Partnership 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
101.60 103.14
년간 변동
86.83 113.04
- 이전 종가
- 101.90
- 시가
- 102.12
- Bid
- 101.80
- Ask
- 102.10
- 저가
- 101.60
- 고가
- 103.14
- 볼륨
- 34
- 일일 변동
- -0.10%
- 월 변동
- -1.64%
- 6개월 변동
- -2.23%
- 년간 변동율
- 4.45%
20 9월, 토요일